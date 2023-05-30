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Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт атаки беспилотников, которая привела к повреждению нескольких зданий в столице. В связи с этим, жители двух многоквартирных домов были эвакуированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сбитых нескольких беспилотниках. По данным оперативных служб, в этой атаке на Москву и Московскую область участвовало до 30 беспилотников, пишет «Коммерсант».

Политолог Михаил Виноградов, выражая мнение в своем телеграм-канале, отметил странную реакцию СМИ на произошедшее событие. Он заметил, что ведущие информационные ресурсы, такие как РИА Новости, ТАСС и Интерфакс, не немедленно освещали происшествие, хотя в телеграм-канале ТАСС была информация об этом. Телеканал «Россия-24» показывал повторы про развитие малого бизнеса и заявления Сергея Собянина, но в конечном итоге все же прервал эти программы, чтобы сообщить о произошедшем событии, хотя сдержанно. Вероятно, решено было акцентировать внимание не на самих новостях, а на комментариях мэра.

Публицист Анатолий Несмиян добавляет, что по телевизору все еще обсуждаются обычные темы, и никаких указаний сверху не поступало. Журналистика и репортажи постепенно исчезают из страны. Это свидетельствует о том, что атака беспилотников не является провокацией, организованной самими российскими властями. Растерянность и непонимание являются лучшими индикаторами того, что ситуация выходит из-под контроля и не связана с действиями России.

Политолог Сергей Марков, в своем телеграм-канале «Логика Маркова», отметил, что дроны, вероятно, прибыли из какой-то точки в Подмосковье.

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