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Неудавшимся нападением украинских беспилотных катеров на российский корабль “Иван Хурс” управляли американские спецслужбы, уверены журналисты издания Asia Times.

Они напомнили, что в том же районе во время атаки кружил разведывательный БПЛА RQ-4, который мог передавать подробную информацию о перемещениях российского корабля в режиме реального времени.

Напомним, что корабль охранял газопроводы “Голубой поток” и “Турецкий поток”, чтобы не допустить террористических актов по отношению к ним. Авторы публикации считают, что диверсия Киева, которая была организована в 130 километрах от пролива Босфор, была направлена не только на РФ, но и на Венгрию и Турцию, продолжающих получать российский газ.

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