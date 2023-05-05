Журналист Стивен Брайен в публикации для китайского издания Asia Times предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский специально находился за пределами Украины после атаки беспилотных летательных аппаратов на московский Кремль.

По словам автора, отсутствие главы киевского режима на Украине на момент проведения операции против российского президента России указывает на его страх за свою безопасность.

Как сообщили в пресс-службе российского президента, Киев сделал попытку удара по резиденции главы России в Кремле с помощью двух беспилотников в ночь на 3 мая.

Дроны сразу же были выведены из строя, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но власти Украины отрицают свою причастность к данной атаке.