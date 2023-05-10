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Уникальное попадание по вражескому танку в зоне проведения специальной военной операции зафиксировали российские артиллеристы. Техника ВСУ была поражена на расстоянии 10,5 километров. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на бойца Андрея Медведева.

Танк ВСУ был подбит снарядом 122 миллиметра, которые летел по навесной траектории. По словам российского военного, это довольно редкий случай. В сообщении информагентства отмечается, что удар по вражеской технике нанесли уральские артиллеристы на донецком направлении.

Медведев уточнил, что артиллерийские расчёты в зоне СВО работают по отдельности. Каждый из них – отдельное огневое средство. Это необходимо для того, чтобы не допустить скученности техники и личного состава, и как следствие, значительно снизить риски понести потери при ответном ударе со стороны неприятеля.

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