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В окрестностях освобожденного ВС РФ Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Портал «Русская весна» рассказал об уничтожении позиций боевиков у населенного пункта Спорное.

На видеозаписи, которую опубликовали военные корреспонденты, хорошо видно, как 4-я артиллерийская бригада 2-го Армейского корпуса ЛНР наносит прицельные удары по ВСУ. Она работает в тесном взаимодействии с разведкой, получая координаты целей от беспилотных аппаратов. Дроны корректируют артиллерийский огонь, а также фиксируют поражение позиций боевиков.

Напомним, что ранее американские эксперты «Института изучения войны» (ISW) заявили, что хотя Бахмут полностью находится под контролем ВС РФ, украинские войска все же продолжают удерживать ряд территорий в окрестностях города.

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