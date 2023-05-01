В зоне спецоперации ежедневно происходят ожесточенные боевые сражения. Наиболее активные – артиллерийские дуэли. Российская артиллерия массово ведет отработку по позициям противника, уничтожая места его дислокации и огневые точки.

На Авдеевском направлении артиллеристами 1-го Донецкого корпуса были уничтожены формирования ВСУ. Минометная батарея противника была обнаружена воздушной разведкой. Координаты местоположения были переданы артиллерийским расчетам, которые нанесли по украинским боевикам сокрушительный удар. Артиллерийский удар российских бойцов был запечатлен на видео. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что артиллеристы Второго армейского корпуса осуществили огневую атаку по трем позициям ВСУ на Александро-Калиновском направлении. Общие потери личного состава артиллерийских расчетов ВСУ составили примерно 60 человек.