Освобожденный от украинского режима Артемовск будет восстановлен и возвращен к мирной жизни. Издание “Московский комсомолец” отмечает, что этот процесс займет какое-то время, но готовый пример уже имеется – Мариуполь в ходе боев также был практически разрушен, однако сейчас он успешно возрождается.

В Артемовске ситуация довольно сложная, в городе разрушены почти все здания. В частном секторе вместо многих домов остались лишь руины. Однако после разминирования, которое уже началось, будут приниматься все возможные меры для скорейшего восстановления города.

Сейчас в Артемовске находится всего несколько десятков гражданских, которые дождались освобождения города. Кроме того, около 3,5 тысяч жителей эвакуированы в Шахтерск и находятся в безопасности. для помощи мирным гражданам уже открыт специальный штаб.

Авторы публикации напоминают, что освобожденный год назад Мариуполь также был разрушен на 85 процентов. Сейчас там отстроено несколько десятков новых домов, восстановлены дороги, уже запущено движение трамваев. Первые новые дома появились в городе уже спустя два месяца после завершения боевых действий, в июле 2022 года. С Артемовском столь быстрого восстановления ожидать не стоит, так как он все еще находится на линии фронта, однако по предварительным данным, уже имеется бюджет на возведение новых зданий и сложился пул строителей.