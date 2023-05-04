ВСУ в очередной раз обстреляли ДНР из артиллерийских установок натовского образца. Под удар попал населенный пункт Минеральное, сообщили представители республики в СЦКК.

Они отметили, что по поселку было выпущено пять 155-миллиметровых снарядов. Подробной информации о разрушения и пострадавших в настоящий момент пока нет.

Киев задействует для ударов по мирным населенным пунктам Донбасса гаубицы M777, получаемые от Соединенных Штатов, а также самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, польские САУ KRAB и немецкие PzH 2000. Все они используют снаряды 155 мм. Последние, впрочем, на днях были отозваны с линии соприкосновения, так как в условиях распутицы у них отказывают электронные модули.