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Одно из административных зданий в Слободском районе Харьковской области поразил российский барражирующий боеприпас. Местные власти высказали уверенность, что речь идет о дроне-камикадзе “Ланцет”, который ВС РФ еще ни разу не задействовали для ударов по тыловым районам.

В основном “Ланцеты” применяются для атак непосредственно на линии соприкосновения. Они уничтожают САУ и боевые машины пехоты, буксируемые гаубицы и зенитно-ракетные комплексы. Но в этот раз дрон долетел до Харьковской области и угодил в объект инфраструктуры, пишет портал “Военное обозрение”.

Авторы публикации отмечают, что украинские власти вполне могут оказаться правы. До места атаки от российской границы расстояние составляет чуть больше 40 километров. “Ланцеты” же способны преодолевать до 70 км, поэтому ВС РФ имели возможность использовать барражирующий боеприпас для удара по Харьковской области.

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