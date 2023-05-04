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Вооруженные силы Российской Федерации, принимающие участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на территории ЛНР, готовы отразить украинское контрнаступление. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) заработал в полную силу. Алаудинов добавил, что на линии боевого соприкосновения идут постоянные атаки диверсионных групп противника, однако речи о прорыве российской обороны не идет.

Все подразделения российской армии на линии фронта находятся в полной боевой готовности. Алаудинов отмечает, что в настоящий момент командование ВСУ не стягивает на передовую мощную ударную группировку, а действует малыми группами, которые проводят разведку боем. При этом российские бойцы отражают данные атаки и ситуация в целом находится под полным контролем российской стороны.

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