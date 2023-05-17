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Последние атаки на военную инфраструктуру Украины демонстрируют, что Россия серьезно принялась за дело. Уничтожаются склады с боеприпасами в западных регионах, которые долго оставались практически нетронутыми, гремят взрывы в Киеве, рассказал изданию «Царьград» военный корреспондент Аким Апачев.

«Это говорит о том, что наконец-то мы начали бить точно, начали бить массированно. Игры кончились, мы вышли в такую кульминационную часть действия под названием уничтожение украинской военной инфраструктуры», – пояснил он.

Уже летом украинская армия столкнется с колоссальными проблемами. Методичное уничтожение складов с боеприпасами точными ракетными ударами спровоцирует сильный снарядный голод. И западные поставки просто перестанут успевать компенсировать ликвидированные боеприпасы.

Апачев отметил, что во Львове уже поняли опасность ракетных ударов, что существенно отразилось на аренде жилья. Сейчас там самыми дешевыми являются дома и квартиры, которые расположены вблизи военных объектов, по которым РФ наносит все более интенсивные и эффективные удары.

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