Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Краснолиманском направлении автомобиль «Урал», который осуществлял перевозку личного состава, подорвался на мине. Об этом инциденте РИА Новости сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что машина везла боевиков на ротацию. Рядом с населенным пунктом Невское она попала под артиллерийский обстрел. Чтобы не попасть под удары снарядов, водитель начал маневрировать и выехал за пределы грунтовой дороги. Практически сразу он оказался на минном поле, установленном украинскими же военными.

В результате взрыва 8 боевиков погибли, отмечает военный эксперт, еще 13 получили различные ранения и теперь будут направлены в госпиталь.

Напомним, что на Краснолиманском направлении продолжаются позиционные бои. Украинские ВС пытаются совершать разведку боем, но она пресекается российскими военными.

Вам может понравиться

Mash: танк ВС Украины впервые обстрелял населенный пункт Российской Федерации

Украинские вооруженные силы впервые с момента начала специальной военной операции обстреляли один из населенных пунктов Российской Федерации, расположенный на территории Белгородской области, из танка. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Сообщается,

Появилось видео ударов крылатыми ракетами ВС РФ по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

В Николаеве российские ракеты уничтожили крупные склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Размещались они на территории судоремонтного завода, сообщает портал «Царьград». В Сети появилась видеозапись поражения этой цели крылатыми высокоточными

Боец “Вагнера”: ВСУ хаотично обстреливают Артёмовск

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ складывается не лучшим образом. Чтобы хоть как-то остановить продвижение российских сил, украинские военные обстреливают город без какой-либо тактики, хаотично. Об этом РИА “Новости” рассказал