На Краснолиманском направлении автомобиль «Урал», который осуществлял перевозку личного состава, подорвался на мине. Об этом инциденте РИА Новости сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что машина везла боевиков на ротацию. Рядом с населенным пунктом Невское она попала под артиллерийский обстрел. Чтобы не попасть под удары снарядов, водитель начал маневрировать и выехал за пределы грунтовой дороги. Практически сразу он оказался на минном поле, установленном украинскими же военными.

В результате взрыва 8 боевиков погибли, отмечает военный эксперт, еще 13 получили различные ранения и теперь будут направлены в госпиталь.

Напомним, что на Краснолиманском направлении продолжаются позиционные бои. Украинские ВС пытаются совершать разведку боем, но она пресекается российскими военными.