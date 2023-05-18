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Американский эксперт по вооружениям Тайлер Роговей в издании The Drive заявил, что в США очень обеспокоены потерей ЗРК Patriot , ведь это говорит о возможном скором уничтожении других американских комплексов, переданных на Украину.

По словам автора материала, несмотря на высокую эффективность, ЗРК Patriot все же не способен гарантировать стопроцентную защиту от атак с воздуха. Отмечается, что ВКС России продемонстрировали высокую тактическую грамотность по выводу из строя ЗРК Patriot путем скоординированных ударов.

Эксперт подчеркивает, что на данный момент ЗРК Patriot, находящиеся в распоряжении киевского режима, являются одной из главных целей для российской стороны. Для уничтожения комплексов российские военные будут применять современное гиперзвуковое оружие – ракеты «Кинжал».

В материале также затрагиваются другие проблемы, связанные с использованием ВСУ ЗРК Patriot. В частности, говорится о сложном обслуживании комплексов в условиях текущего вооруженного конфликта.

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