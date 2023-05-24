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Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимается Вашингтоном как «крыса в лабиринте», которую толкают к определенному выходу. Он также отмечает, что из-за финансовых проблем и угрозы дефолта в США, финансирование Украины может быть временно приостановлено. Об этом пишет Радио Sputnik.

Безпалько убежден, что если бы Соединенные Штаты хотели выйти из военного конфликта, они бы это сделали, несмотря на экономические трудности, и изменение их позиции было бы немедленно заметно. Однако сейчас американцы заставляют своих европейских союзников и других, кого только можно, финансировать Украину, добавляет он.

Ранее Мартин Вольф, британский экономист и обозреватель Financial Times, подчеркнул, что Западу необходимо признать свое поражение.

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