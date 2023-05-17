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Британская армия преподаёт “уроки убийства” военнослужащим ВСУ, которые проходят подготовку на её базах. Такую точку зрения высказал журналист из США Клейтон Моррис в программе Redacted News – передаёт РИА “Новости”.

В эфире передачи продемонстрировали кадры, которое ранее распространили британские СМИ о подготовке танкистов ВСУ. Их обучают управлять танками Challenger 2, которые Соединённое Королевство передаёт Киеву. На видео заметно, что среди снарядов, которые изучают военные, мелькают боеприпасы с сердечником из обеднённого урана.

По этому поводу Моррис сыронизировал: “Британская армия просто замечательная: “собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну”.

О планах передать Украине танковые боеприпасы с обеднённым ураном Минобороны Великобритании заявило несколько месяцев назад. По мнению ряда экспертов, такие снаряды негативно отразятся на окружающей среде в местах, где они будут применяться. На этих территориях будет рассеянная урановая пыль, которая существенно повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

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