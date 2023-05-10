Основатель и президент инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер, заявил, что американская экономика пребывает на грани спада, а это приведет к высокому уровню безработицы и большому количеству банкротств. Стоит отметить, что состояние Дракенмиллера составляет более 6.4 миллиардов долларов США. Слова миллиардера процитировало агентство Bloomberg.

По словам Стэна Дракенмиллера, экономическая рецессия в Соединенных Штатах может начаться уже в текущем квартале. Причиной этого является множество факторов, в том числе потрясения, охватившие многие американские региональные банки. Он подчеркнул, что экономику США ожидает «жесткая посадка» – высокий уровень безработицы, снижение корпоративной прибыли (минимум на 20%) и даже банкротства многих компаний.

Миллиардер подчеркнул, что ситуация не станет хуже той, что была во время кризиса 2008 года. Но рассчитывать самые негативные сценарии все-таки необходимо.