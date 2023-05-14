Эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска в окрестностях Артемовска отбили у ВС РФ 16,85 кв. км территории. При этом они ссылаются на спикера оперативного командования ВСУ «Восток» Сергея Череватого.

Сама аналитики утверждают, что никаких признаков столь серьезного продвижения вперед они не замечают. Причем не только в окрестностях, но и в самом городе, передает издание “Московский комсомолец”.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Киев удерживает под своим контролем меньше двух квадратных километров в Бахмуте. Российские же ВСУ контролируют 216 тысяч квадратных метров. Сейчас они штурмуют один из наиболее укрепленных районов под названием Гнездово, взятие которого одновременно может стать окончательным освобождением города.