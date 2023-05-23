Проникновение диверсионно-разведывательной группы со стороны Украины в Белгородскую область имеет признаки скорого начала контрнаступления ВСУ. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Марк Гертлинг – пишет “Российская газета”.

Он рассказал, что, как правило, контрнаступлению предшествуют некоторые операции меньшего масштаба. Это в том числе и вылазки диверсионных групп. Они призваны решить две задачи. С одной стороны посеять панику среди местного населения, с другой – заставить противника отвлечься на решение определённой задачи, чтобы сместить его внимание и силы с истинного места нанесения основного удара.

Впрочем, Гертлинг делает поправку, что события в Белгородской области, куда накануне проникла диверсионная группа, всё же могут не иметь никакого отношения к спланированным манёврам, а также не являться частью контрнаступательной операции.