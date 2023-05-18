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Уничтожение комплекса Patriot не стало чем-то удивительным, оно ожидалось, так как в распоряжении России имеются гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Их характеристики позволяют уклоняться от систем ПВО и ПРО самого высокого уровня, заявил американский военный эксперт Тайлер Роговей.

Он отметил, что радары зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» в процессе работы излучают мощную электромагнитную сигнатуру и поэтому моментально обнаруживаются. Поэтому никто не сомневался, что российские ВС быстро уничтожат эти ЗРК.

«Возможность уничтожения системы Patriot не должна стать сюрпризом”, – сказал он. “Кинжал” был бы лучшим оружием для успешной атаки этих зенитно-ракетных комплексов», – цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, что по информации Минобороны, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили 16 мая в Киеве пять пусковых установок комплекса «Пэтриот».

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