Козырем любых наступательных операций является эффект неожиданности, однако Киев даже не попытался этим воспользоваться, делая заявления о переходе в контратаку практически ежедневно. Российские ВС уже выстроили мощные оборонительные линии, прорывать которые у президента Украины Владимира Зеленского просто нечем, заявил американский военный эксперт Уве Парпарт.

Он отмечает, что обессиленная и совсем уж малочисленная украинская армия вряд ли сумеет прорвать даже первую линию обороны.

Аналитик также интересуется, как Киев намерен начинать контрнаступление без дальнобойной артиллерии, которая могла бы наносить удары по тылам, а также без авиации, необходимой для прикрытия наземной военной операции.

Портал «Военное обозрение» напоминает, что Киев анонсировал контрнаступление еще в декабре прошлого года, но уже несколько месяцев не может начать эту операцию, постоянно перенося ее на боле поздние сроки.