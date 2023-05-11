Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что украинские средства ПВО перехватывают практически все российские ракеты. Автор материала отмечает, что в начале спецоперации украинские зенитчики могли сбивать только половину ракет, выпущенных Россией, то на сегодняшний день они уничтожают 90% воздушных целей по всей территории Украины и все ракеты над Киевом.

Данную информацию американское СМИ сообщило со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований США. Также авторы материала привели слова Командира бригады противовоздушной обороны «Центр» с позывным «Гранит». Отмечается, что ситуация улучшилась в конце апреля 2023 года. Как раз в это время на Украину прибыли первые ЗРК Patriot. Их задействовали для защиты столицы Украины.

По словам военных экспертов, 100% защиту ПВО выстроить просто невозможно, однако западную прессу это вовсе не смущает. Иностранные СМИ публикуют все сказанное Киевом как прописную истину.