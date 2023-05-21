В американской прессе появились материалы, согласно которым правительство США не желает передавать на Украину свои истребители F-16 из-за опасений, что самолет утратит свою репутацию в боях в зоне СВО. Главный аргумент в возможном отказе Киеву в передаче боевых самолетах – полученные повреждения системы ПВО Patriot, размещенной в украинской столице, в результате атаки российскими гиперзвуковыми ракетами.

Обозреватель Military Watch Magazine в своей статье пишет, что американцы не горят желанием передавать Киеву свои истребители. Однако отмечается, что на них оказывают давление европейские союзники.

В свою очередь, газета The New York Time сообщила, что США запретили европейцам осуществлять обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16. Хотя голландцы и норвежцы уже были готовы поставить для ВВС Украины свои самолеты, так как они заменяют их на более современные модели F-35.

Американцы опасаются того, что в руки россиян могут попасть их самолеты, что даст возможность изучить их технологии. Однако более всего они боятся, что F-16 понесут значительные потери, что приведет к утрате их репутации.