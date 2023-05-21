ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В американской прессе появились материалы, согласно которым правительство США не желает передавать на Украину свои истребители F-16 из-за опасений, что самолет утратит свою репутацию в боях в зоне СВО. Главный аргумент в возможном отказе Киеву в передаче боевых самолетах  – полученные повреждения системы ПВО Patriot, размещенной в украинской столице, в результате атаки российскими гиперзвуковыми ракетами.

Обозреватель Military Watch Magazine в своей статье пишет, что американцы не горят желанием передавать Киеву свои истребители. Однако отмечается, что на них оказывают давление европейские союзники.

В свою очередь, газета The New York Time сообщила, что США запретили европейцам осуществлять обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16. Хотя голландцы и норвежцы уже были готовы поставить для ВВС Украины свои самолеты, так как они заменяют их на более современные модели F-35.

Американцы опасаются того, что в руки россиян могут попасть их самолеты, что даст возможность изучить их технологии. Однако более всего они боятся, что F-16 понесут значительные потери, что приведет к утрате их репутации.

Вам может понравиться

ВСУ дали людям 15 минут, чтобы уйти из домов, а потом взорвали здания

По словам эвакуированного из города Александра Ступникова, украинские военные выселили людей из нескольких многоэтажных зданий в Артемовске, предоставив всего 15 минут для эвакуации, а затем произвели их взрыв. Информацию об

Эксперт высмеял заявление поляков о русской ракете с бетонной боеголовкой

Глава польского кабинета министров Павел Шрот заявил, что найденная боеголовка ракеты под Быдгощем была изготовлена из бетона. По его словам, это было сделано с целью дезориентации украинской противовоздушной обороны. Доктор

Петербургские госслужащие сохранят должности в случае отправки на СВО

Чиновники и госслужащие из Санкт-Петербурга смогут сохранить должности при отправке на спецоперацию, согласно новому законопроекту губернатора Александр Беглова. Однако из представителей власти в СВО принимают участие лишь единицы. Чиновники в