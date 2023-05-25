Ричард Барнетт, бывший пожарный, в возрасте 63 лет, получил приговор к лишению свободы на четыре с половиной года за свое участие в январских беспорядках на Капитолийском холме.

В ходе этих событий он проник в кабинет Нэнси Пелоси, тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США, и занял ее кресло, положив ноги на рабочий стол. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на данные электронной базы федерального суда столичного округа Колумбия.

В январе текущего года Барнетт был признан виновным по восьми обвинительным пунктам, включая участие в массовых беспорядках, ношение оружия на территории Капитолия и кражу государственной собственности. Всего это могло привести к его заключению на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в вашингтонском суде четверо участников ультраправого движения «Гордые парни» (Proud Boys) были признаны виновными в сговоре с целью мятежа и препятствования мирной передаче власти в связи со штурмом Капитолия.