ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон фактически становится стороной конфликта на Украине и выводит его на новый уровень противостояния после своего решения, дать согласие украинской армии на применение американской авиации с целью нанесения ударов по территории Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доктор политических наук и профессор РАН Александр Гусев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в общении с корреспондентом CNN заявил, что Вашингтон не возражает против нанесения ударов по Крыму украинскими войсками оружием американского производства, поскольку полуостров является «территорией Украины».

По мнению Гусева, подобным заявлением Вашингтон вывел украинский конфликт на абсолютно новый уровень, поскольку теперь США фактически стали стороной боевых действий. Если ранее в администрации американского президента четко давали понять Зеленскому, что нанесение ударов по территории Российской Федерации не будет поощряться Вашингтоном, то теперь киевскому режиму «развязали руки», резюмировал эксперт.

Вам может понравиться

«Курганмашзавод» ведет работы по модернизации плавающей САУ «Пат-С»

Специалисты «Курганмашзавода», входящего в состав государственной корпорации «Ростех», ведут работы по модернизации самоходной артиллерийской установки «Пат-С» на доработанном шасси от БМП-3. Об этом сообщает РИА Новости. Представители оборонного предприятия отметили,

Военный эксперт назвал предполагаемые потери ВСУ в Артёмовске

Не менее 40 тысяч военных могла потерять украинская армия при обороне Артёмовска (Бахмута). Такую оценку дал руководитель холдинга структур безопасности “Русь”, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе

РИА Новости: За отказ эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию у жителей Артемовска отбирали детей

Украинские власти силой отбирали детей у жителей Артемовска, которые не хотели эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Ирина Твердохлеб, которая сбежала из города в РФ, рассказала РИА Новости, что киевский режим