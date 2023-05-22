Вашингтон фактически становится стороной конфликта на Украине и выводит его на новый уровень противостояния после своего решения, дать согласие украинской армии на применение американской авиации с целью нанесения ударов по территории Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доктор политических наук и профессор РАН Александр Гусев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в общении с корреспондентом CNN заявил, что Вашингтон не возражает против нанесения ударов по Крыму украинскими войсками оружием американского производства, поскольку полуостров является «территорией Украины».

По мнению Гусева, подобным заявлением Вашингтон вывел украинский конфликт на абсолютно новый уровень, поскольку теперь США фактически стали стороной боевых действий. Если ранее в администрации американского президента четко давали понять Зеленскому, что нанесение ударов по территории Российской Федерации не будет поощряться Вашингтоном, то теперь киевскому режиму «развязали руки», резюмировал эксперт.