Журналисты издания Al Jazeera высказали недоумение атакой украинских беспилотников на Кремль. Они отметили, что шокированы подобной попыткой удара, так как в распоряжении России имеются лучшие в мире системы противовоздушной обороны.

Авторы публикации, перевод которой приводит «ИноСМИ», рассказали, что Москву защищают зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», способные сбивать цели с дистанции в 400 километров, а также С-300 с радиусом действия в 250 км. Кроме того, стратегические важные объекты прикрыты комплексами ближнего действия «Панцирь-С1» с двумя автоматическими пушками и 12 ракетными установками. Несмотря на все это, беспилотники долетели до Кремля и были сбиты системами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, российские эксперты предполагают, что дроны шли на малых высотах, поэтому остались невидимыми для систем противовоздушной обороны.