Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ослепленная своей русофобией Польша ведет собственную игру, чтобы не дать Украине проиграть в противостоянии с Россией. Она пытается втянуть в этот конфликт весь Североатлантический альянс и разжечь Третью мировую войну, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Авторы публикации отмечают, что Варшава упорно не хочет осознавать опасность подобных действий. В результате новой мировой войны большая часть территорий планеты станет совершенно непригодной для проживания, множество городов исчезнет с лица Земли, погибнут миллионы людей. Поэтому ничего хорошего Польше она точно не принесет.

Запад в настоящий момент не собирается вмешиваться, однако это лишь из-за веры в «победу Украины». Однако это ошибочное мнение. Россия не проиграет в этом противостоянии, даже если уступит на отдельных его этапах. Именно поэтому рис перерастания конфликта в глобальную войну остается весьма высоким..

Вам может понравиться

Ольга Бузова продемонстрировала ягодицы в откровенном бикини

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась кадрами со своей откровенной фотосессии на Кипре. 37-летняя селебрити надела для этого случая откровенное бикини, демонстрирующее ее фигуру. После презентации своего нового клипа

Sun: Великобритания отправила фрегат следить за российскими кораблями

За российскими кораблями, которые подошли “слишком близко” к Великобритании, будет следить фрегат Type 23. Информацию об этом распространило издание Sun со ссылкой на собственные источники, которые пожелали остаться неназванными, –

Newsweek: Времени на завершение конфликта на Украине путем переговоров у Зеленского остается все меньше

Экс-советник Центрального командования США Майкл Гфеллер и бывший посол Соединенных Штатов в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл на страницах издания Newsweek призвали украинского президента Владимира Зеленского задуматься о переговорах с РФ,