Ослепленная своей русофобией Польша ведет собственную игру, чтобы не дать Украине проиграть в противостоянии с Россией. Она пытается втянуть в этот конфликт весь Североатлантический альянс и разжечь Третью мировую войну, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Авторы публикации отмечают, что Варшава упорно не хочет осознавать опасность подобных действий. В результате новой мировой войны большая часть территорий планеты станет совершенно непригодной для проживания, множество городов исчезнет с лица Земли, погибнут миллионы людей. Поэтому ничего хорошего Польше она точно не принесет.

Запад в настоящий момент не собирается вмешиваться, однако это лишь из-за веры в «победу Украины». Однако это ошибочное мнение. Россия не проиграет в этом противостоянии, даже если уступит на отдельных его этапах. Именно поэтому рис перерастания конфликта в глобальную войну остается весьма высоким..