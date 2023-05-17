Командование Вооруженных сил Российской Федерации выбрало правильную стратегию проведения специальной военной операции, результатом которой стало не только освобождение значительной части территории Херсонской, Запорожской областей, а также ЛДНР, но и невозможность украинской армии перейти в контрнаступление.

По мнению обозревателя ливанской газеты Al Binaa Мухаммада Садык аль-Хусейни, стратегия ведения боевых действий, выбранная российским военным командованием, позволила нанести максимальный урон вооруженным силам Украины и ее западным союзникам.

По словам автора статьи, российские подразделения на фронте делят каждый стратегический участок на несколько секторов, в каждом из которых буквально заманивают украинские подразделения с натовской техникой, после чего окружают его и уничтожают. При этом российское командование старается проводить подобные военные операции с наименьшими для себя потерями.

Ракетные удары по складам с натовскими боеприпасами и вооружениями, расположенные в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, сломали хребет генералам НАТО. Организацией контрнаступления ВС Украины занимались, по информации ливанской газеты, в том числе и натовские генералы со штабом в Варшаве. Однако российская армия, уничтожением складов с боеприпасами, лишила украинскую армию возможности атаковать российские позиции.