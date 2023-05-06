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Внешняя и внутренняя политика действующего президента Соединенных Штатов Америки ставит под угрозу не только целостность и гармонию страны, но также несет опасность для всего мира. Об этом в своем материале сообщает издание Al-Ayyam.

Автор материала отмечает, что падение авторитета Белого дома в мире является закономерным результатом политики непомерной самоуверенности и демонстрации военной силы американских лидеров последних десятилетий. Поэтому в последнее время все больше стран принимают решение о минимизации своей зависимости от США.

Если президент Трамп создал образ «сильного головореза» для США, то сегодняшнее положение дел в стране, которая активно теряет лидирующие позиции в мире вполне соответствуют образу действующего президента Джо Байдена с тремором рук и деменцией.

Данная ситуация позволяет говорить о зарождении нового мироустройства, заключающегося в создании многополярного мира, в котором каждая страна будет иметь возможность развиваться в соответствии со своими национальными интересами.

Однако процесс создания нового мироустройства не будет легким, поскольку в США есть силы, которые не откажутся от статуса мирового гегемона добровольно. При этом действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы окончательно развалить свою страну.

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