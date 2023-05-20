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Отправка зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину негативно повлияла на стоимость акций концерна-производителя Raytheon. После 16 мая, когда выяснилось, что комплекс выпустил 32 ракеты, но все же был поражен российским гиперзвуковым “Кинжалом”, акции этой компании упали сразу на 7 процентов и продолжают снижение.

Профессионалы отлично понимают, что и реклама “самого лучшего комплекса ПВО в мире”, и заявления о хорошо обученных украинских военных и способности ЗРК сбивать гиперзвуковые ракеты – это всего лишь пропаганда, не имеющая ничего общего с действительностью. Они видят, что эффективность “Пэтриота” не так высока, как об этом вещают в Пентагоне, и поэтому цены на акции падают.

Не исключено, что именно по этой причине США решили отправить на Украину танки “Абрамс” только ближе к зиме. В противном случае и их репутация могла бы серьезно пострадать, так как в распоряжении России имеется огромное количество средств противодействия этим боевым машинам.

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