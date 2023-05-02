Главнокомандующий Объединенными силами США в Европе генерал Каволи заявил, что атомные подводные лодки Военно-морского флота Российской Федерации активизировали свою деятельность в водах мирового океана. Обозреватели издания TruNews прокомментировали заявление американского генерала.

Американские эксперты пришли к выводу, что заявления ведущих мировых СМИ о якобы деградации российских вооруженных сил, мягко говоря, не соответствуют действительности. Оказывается, несмотря на проведение специальной военной операции на территории Украины боеготовность российской армии не пострадала.

Обозреватели издания, основываясь на заявлении генерала ВС США Каволи, пришли к поразительному выводу, что российская армия побеждает в боевых действиях на территории Украины. При этом ведущие мировые СМИ пытаются убедить западное общество в обратном. В заключении американские эксперты пришли к выводу, что в настоящий момент восточное побережье США находится в опасности из-за увеличившейся активности атомных субмарин Военно-морского флота России.