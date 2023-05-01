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Главной целью США является Китай, однако до тех пор, пока на их пути стоит РФ, они ничего не в состоянии сделать с Пекином. Именно поэтому Вашингтон продолжит поставлять на Украину оружие, заявил активист Фил Вайлейто, возглавляющий проект «Кампания солидарности с Одессой».

Он пояснил, что поставки оружия киевскому режиму дают возможность пусть очень медленно, но все же ослаблять Россию. Пока это работает, Соединенные Штаты будут продолжать отправлять новые партии вооружения. И прекратят это лишь тогда, когда убедятся в невозможности справиться с Москвой

Кроме того, свое участие в конфликте в качестве посредника Соединенные Штаты могут прекратить, если в Европе и в самой Америке возмущение народа достигнет крайнего предела. Сейчас до этого еще не дошло, хотя во многих странах люди устали от Украины и ее проблем, а также от инфляции и экономических кризисов.

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