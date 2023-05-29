Согласно высказываниям французского активиста Ксавье Моро, поставляемые киевскому режиму самоходные артиллерийские установки CAESAR не являются оптимальным выбором для боевых действий на Украине. Эксперт утверждает, что эти установки быстро выходят из строя и практически неремонтопригодны.

Моро отмечает, что CAESAR были специально разработаны как легкие артиллерийские установки с весом около 17,5 тонн, что делает их относительно легкими в эксплуатации. Однако он указывает, что такие установки не имеют должной бронированности и в основном использовались в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы была низкой.

Активист также отмечает, что подобные установки способны выпускать снаряды на расстояние до 40 километров, при условии наличия «нормальных боеприпасов». Однако он подчеркивает, что на Украину такие боеприпасы не поставлялись из-за высокой стоимости.