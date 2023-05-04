После неудачной атаки ВСУ на московский Кремль с помощью беспилотных дронов-камикадзе, российские ВКС ударили по крупным украинским городам, среди которых Киев, Одесса и Запорожье.

Отмечается, что эти удары были только началом, и эксперты предполагают, что скоро последуют новые ракетные налеты на объекты Украины. Эти удары будут комбинированными и могут направляться как на военные объекты, так и на центры принятия решений, которые назвали «осиными гнездами». Об этом сообщает «АиФ».

Российские военные хорошо знают адреса центров принятия решений в Киеве и их координаты уже есть в программах российских ракет. В связи с этим возможен ответный удар, нацеленный на здание администрации украинского президента на Банковой или на здание приемной Зеленского, которое расположено на улице Шелковичной.