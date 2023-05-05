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На саммите ПАЧЭС было развернуто сразу два флага – украинский и флаг «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Попытка Валерия Ставицкого помешать украинскому делегату Александу Мариковскому закончилась потасовкой. Нардеп ВРУ напал на представителей РФ.

Эксперт Тимофей Бордачев рассказал изданию «Аргументы и Факты», что украинские депутаты таким образом переносят свои «цивилизационные методы» решения вопросов из зала Верховной рады на международный уровень. У себя они дерутся постоянно и сейчас начали выяснять отношения кулаками на европейских площадках.

Вряд ли Киев будет как-то наказан за подобное поведение своих представителей, отметил эксперт. Санкций в отношении него также никто вводить не будет. У охраны на саммитах есть полномочия лишь остановить завязавшуюся потасовку, но не более того.

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