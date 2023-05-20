Фактически свершившееся поражение ВСУ в Артемовске в очередной раз доказывает, что западная пропаганда – это чушь, желание любой ценой выдать желаемое за действительное, написал в своей публикации на портале AgoraVox пользователь chapoutier – бывший офицер-связист армии Североатлантического Альянса.

Он пояснил, что целый ряд крупных изданий Запада месяцами рассказывали о грядущей “победе” Украины, о контрнаступлении, которое благодаря “непобедимому” натовскому оружию обеспечит разгром российской армии.

Разгром действительно состоялся – всего за два дня 11 и 12 мая бегущие из города украинские боевики потеряли 1700 своих сослуживцев. А российские ВС, получившие тактическое превосходство благодаря лучшей подготовке и оснащению, добились желаемого результата.

ВСУ потеряли огромное количество сильно переоцененной западной техники и практически полностью оставили город. В их распоряжении все еще остается пара многоэтажек, однако можно с уверенностью говорить, что и оттуда их выбьют штурмовые отряды.

Данная ситуация демонстрирует, что пропагандисты лишь мешают правильному восприятию реальных событий в стремлении выдать желаемое за действительное. Они уже внаглую создают “иллюзию благородных победителей”, которые существуют исключительно в теориии и в желаниях НАТО, но никак не на самом деле.