По данным канала Телеграм SHOT, система российской противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету, целью которой был военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Есть предположения, что ракету запустили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

В публикации отмечается, что скорость полета сбитой ракеты, которая составляла около 5000 км/ч, указывает на возможный запуск из украинского ракетно-тактического комплекса «Гром».

Система «Гром» имеет возможность поражать объекты на расстоянии до 280 километров. Указывается, что расстояние от города Морозовска до фронтовой линии в зоне СВО равно как раз около 230 километров.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что система ПВО сработала над военным аэродромом в Морозовске, и украинская ракета была успешно ликвидирована. Полет ракеты происходил на высоте 17 километров.