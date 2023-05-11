Военные сборы, объявленные указом президента РФ Владимира Путина – это не мобилизация. Они никак не связаны со специальной военной операцией, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Он напомнил, что подобные сборы резервистов проводились ежегодно со времен Советского Союза. Они дают возможность гражданам, которые находятся в запасе, освежить знания по своей военной специальности, а также повысить квалификацию. Но при этом сборы не являются призывом на службу, они нужны, чтобы подготовить россиян к ней.

Фактически это дополнительное обучение за государственный счет, которое длится не более двух месяцев, отметил Аграновский.

Напомним, что ранее сообщалось, что повестки на сборы, скорее всего, будут приходить в обычном порядке. Но не исключено и использование нового подхода с их отправкой через портал Госуслуг.