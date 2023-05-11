ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные сборы, объявленные указом президента РФ Владимира Путина – это не мобилизация. Они никак не связаны со специальной военной операцией, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Он напомнил, что подобные сборы резервистов проводились ежегодно со времен Советского Союза. Они дают возможность гражданам, которые находятся в запасе, освежить знания по своей военной специальности, а также повысить квалификацию. Но при этом сборы не являются призывом на службу, они нужны, чтобы подготовить россиян к ней.

Фактически это дополнительное обучение за государственный счет, которое длится не более двух месяцев, отметил Аграновский.

Напомним, что ранее сообщалось, что повестки на сборы, скорее всего, будут приходить в обычном порядке. Но не исключено и использование нового подхода с их отправкой через портал Госуслуг.

Вам может понравиться

Эксперт Насонов назвал численность военных ВСУ, подготовленных для контрнаступления

Примерно 80 тысяч человек. Столько бойцов смогут выставить ВСУ для своего контрнаступления, о котором Киев заявлял неоднократно. Численность украинской группировки привёл в беседе с изданием URA.RU военный эксперт, ветеран боевых

TopWar: Бойцы ЧВК «Вагнер» выдавливают военнослужащих ВСУ из многоэтажек в Артёмовске

Постоянно усиливающийся натиск на позиции ВСУ в Артемовске вынуждает боевиков спасаться всеми доступными им способами. Они выпрыгивают из окон многоэтажных зданий, осознавая, что других вариантов покинуть строения у них просто

Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Запад не дает Украине вооружение, которое могло бы обеспечить ей победу. США больше всего на свете опасаются, что Киев добьется успеха в контрнаступлении в конфликте в целом, поэтому поставляет ВСУ