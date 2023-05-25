Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может столкнуться с серьезной проблемой. Армия, поверившая в его мифы о неприступности Артемовска (Бахмута), просто перестанет выполнять приказы, пишет хорватский портал Advanced.

Авторы публикации отметили, что сказкам о неприступности Бахмута поверили и западные партнеры, которые отговаривали Зеленского от продолжения боевых действий в городе, но все же отправляли оружие в Киев.

Украинская армия потеряла элитные подразделения ГУР, а также другие хорошо обученные отряды, так как делала все возможное для поддержания мифа. Хотя изначально было ясно, что Бахмут Россия освободит в любом случае.

Теперь боевики ВСУ могут взбунтоваться, так как верили в мифы о “крепости”. Запад же будет требовать от Киева перехода в контрнаступление, которое анонсируется с декабря практически ежедневно и так же часто переносится на более поздние сроки.