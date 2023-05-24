Согласно данным издания Politico, с момента начала спецоперации России на Украине администрация президента Владимира Зеленского приступила к незаконному перераспределению бизнес-сектора страны, вовлекая службы безопасности. Эти сведения являются результатом расследования журналиста Джейми Деттмера, опирающегося на свои источники.

Неназванный руководитель украинской компании в беседе с Деттмером обвинил администрацию в монополизации неограниченной власти, что ранее не наблюдалось. По его словам, она стала неприкосновенной в глазах международного сообщества и СМИ.

Как утверждает Деттмер, новые владельцы предпринимают попытки перераспределить богатство «старой» элиты, пренебрегая правовыми нормами и используя методы шантажа, грабежей и устранения конкурентов. Журналист считает, что такие действия отпугивают иностранных инвесторов и заставляют Запад сомневаться в возможности решения проблемы коррупции в Украине. Кроме того, внутренний коммерческий конфликт отрицательно сказывается на экономике страны, заключает он.