Противовоздушная оборона России не в первый раз перехватывает украинские баллистические ракеты «Гром-2», рассказал военный аналитик Василий Дандыкин порталу News.ru. Он отметил, что эти боезаряды хоть и прошли модернизацию, но все же сбиваются гораздо проще, чем беспилотные летательные аппараты.

Дандыкин пояснил, что «Гром-2» — это ракеты уже устаревшего советского оперативно-тактического комплекса «Точка-У», который был модернизирован украинскими конструкторами.

«Это бывший советский ракетный комплекс, который Украина производит, в какой-то части модернизированный. У ракет приличная дальность, минимум 300 километров. Их наши средства ПВО освоили, я так понимаю, их сбивать легче порой, чем некоторые БПЛА», – сообщил эксперт.

Он также напомнил, что ВСУ применяют ракеты «Гром-2» чрезвычайно редко, но ближе к 9 мая могут задействовать их даже для массированной атаки.

Напомним, что 6 мая две баллистические ракеты «Гром» были сбиты противовоздушной обороной РФ в Крыму.