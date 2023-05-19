Широко разрекламированному «украинскому контрнаступлению» во многом предстоит стать тем же, чем обернулось известное немецкое наступление в Арденнах в годы Второй мировой войны. Такое мнение представил в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис, бывший подполковник армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

К декабрю 1944 г. войска США и армии союзников прочно закрепились на широком фронте в западной Франции и Бельгии. Они вели наступательные операции с момента вторжения в Нормандию в июне того же года. В самом конце 1944 года фашистская Германия начала крупномасштабное внезапное контрнаступление в Арденнах, чтобы отбросить англо-американские соединения.

Опасаясь численного превосходства армий союзников – в сочетании с промышленными мощностями Запада, – Гитлер рассчитал, что у него нет другого выбора, кроме как начать внезапное контрнаступление. Скрытно собрав ударную группировку численностью более 200 тыс. человек, 1000 танков и 1900 артиллерийских орудий, Гитлер 16 декабря 1944 предпринял внезапный удар. Первоначально немецкие войска застали оборонявшихся врасплох и добились значительных успехов.

К Рождеству немцы вклинились на территорию противника почти на 100 км. Но понесенные ими потери, нехватка боеприпасов и топлива, а также подкрепления, отправленные в бой армией США, остановили натиск Германии. К концу января 1945 г. немецко-фашистские войска были отброшены к исходным точкам. В историю Второй мировой войны битва за Арденны вошла как «последнее крупное наступление Германии».

«После заметного первоначального успеха гитлеровские войска в итоге были измотаны превосходящими силами союзников и их подавляющей промышленной способностью вести войну. Украина сейчас находится на пороге своего «наступления» при аналогичных обстоятельствах и почти с той же целью», – пишет Дэвис.

Поверхностный взгляд на военно-ресурсные активы, доступные Украине для наступления, рисует вроде бы обнадеживающую для Запада картину. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина за последние месяцы получила более 1500 единиц бронетехники, 230 танков и значительный запас боеприпасов. В это число входят более 100 современных американских боевых машин пехоты Bradley и 90 бронированных боевых машин Stryker.

Около 30 000 украинских военнослужащих приближаются к завершению подготовки западными военными, и они составят костяк того, что, по словам Столтенберга, включает «более девяти новых украинских бронетанковых бригад».

«Но это только половина уравнения. Есть в нем и российская сторона», – указывает обозреватель 19FortyFive.

Российские силы потратили месяцы на строительство сложных, многоуровневых оборонительных сооружений, которые простираются вдоль почти всей 1000-километровой линии фронта. Украинская разведка предполагает, что российская войсковая группировка, задействованная для проведения СВО, насчитывает около 300 000 военнослужащих, 150 000 из которых расположены на наиболее вероятных направлениях атак ВСУ.

«Независимо от фактической численности российских войск, 35 000 украинских военнослужащих, которые, как сообщается, готовы нанести удар по российским позициям, столкнутся с большими трудностями. Хотя масштаб иной, основные принципы, действующие на Украине, поразительно похожи на то, что существовало к западу от границы с Германией в декабре 1944 года», – отмечает Дэвис.

По его мнению, чтобы добиться успеха, Украине предстоит выполнить самую сложную задачу в современном наземном конфликте: провести общевойсковую операцию против окопавшихся сил противника, которые также готовятся к собственной атаке. Кроме того, Украине будет не хватать артиллерийских боеприпасов, у нее будет крайне ограниченная поддержка авиации и лишь минимальная боеспособность собственной ПВО.

«Чтобы избежать участи Германии, украинским силам нужно будет ставить перед собой лишь ограниченные, достижимые цели. Даже если украинцы добьются крупного прорыва, у них возникнет соблазн углубиться в территорию, удерживаемую Россией. В этом случае украинские силы станут весьма уязвимы для российской контратаки, поскольку в бой неизбежно будут брошены резервы», – указывает Дэвис.

Американский военный обозреватель заключает: «С военной точки зрения украинская армия недостаточно велика, недостаточно вооружена или обучена, чтобы затевать крупную операцию против российских войск. Киев должен ставить перед собой ограниченные цели, которые могут быть достигнуты и поддержаны имеющимися у них силами. Это может выиграть время, чтобы либо найти урегулирование путем переговоров на более выгодных для Киева условиях. Попытка достичь более амбициозной цели может лишь обернуться полной украинской военной катастрофой».