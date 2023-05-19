Единственный способ прекратить конфликт на Украине – заставить президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. При этом украинскому лидеру придется смириться с потерей территорий, которые находятся под контролем ВС РФ, пишет американское издание “1945”.

Обозреватель Брэндон Вайхерт, перевод публикации которого представляет РИА Новости, считает, что США должны действовать силой. В противном случае Зеленский не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта.

Все стороны должны приехать на специально организованную “мирную конференцию”, на которой достигнуть договоренности о передаче России восточных регионов и Крымского полуострова. На этих условиях необходимо подписать мирное соглашение.

Жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России, поэтому нет никакого смысла пытаться заставить их изменить свое мнение. Кроме того, у ВСУ нет достаточного количества ресурсов для продолжения боевых действий и уж тем более для успешного контрнаступления. Даже с учетом тех бесконечных потоков военной помощи, поступающих с Запада.