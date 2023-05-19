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Киев стоит перед серьёзной дилеммой: использовать оставшиеся силы для контрнаступления или поберечь их на случай возможного летнего наступления с российской стороны. При этом ни один из вариантов не приведёт к победе Украины. Об этом пишет американский военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive – сообщает РИА “Новости”.

Специалист указывает, что за время российской специальной военной операции ВСУ потерпели уже несколько серьёзных поражений. Последнее из них в Артёмовске (Бахмуте). Однако западные союзники Киева по-прежнему ошибочно недооценивают возможности ВС РФ и их способности вести боевые действия. Поэтому Запад не может принять тот факт, что на фронте произошёл перелом – инициатива перешла на сторону российских сил.

На этом фоне страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружение. Но добиться победы у Киева всё равно не получится. Дэвис уверен: в случае продолжения конфликта есть риск, что Украина потеряет ещё больше территорий.

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