Украинские войска продолжают вводить в строй натовскую военную технику. 5 апреля командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на боевое дежурство принят переданный США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger. Об этом сообщает ТАСС.

Наев уточнил, что Avenger станет защищать воздушное пространство “Северной операционной зоны”. Высокопоставленный военный также добавил, что проблем со специалистами, которые станут управлять ЗРК, нет – все они прошли обучение в ФРГ. Саму же систему Наев похвалил за “эффективность”.

О передаче в распоряжение ВСУ систем Avenger США заявляли ещё в январе. Тогда был принят очередной пакет военной помощи Украине. Как напоминает ТАСС, на тот момент Белый дом сообщал, что передаст Киеву 8 указанных систем ПВО.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что передача Украине военной техники со стороны стран Запада только усиливает конфликт между Киевом и Москвой и не ведёт к мирному урегулированию ситуации.