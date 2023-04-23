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В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, причем ВСУ продолжают удерживать позиции на западных окраинах города. Немецкий журналист издания Der Spiegel Экхард Кляйн в своем репортаже из Артемовска рассказал о суровых обстоятельствах, с которыми бойцы ВСУ сталкиваются ежедневно.

По словам немецкого журналиста, в течение последних двух дней интенсивность обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны российских сил увеличилась из-за чего подразделения ВСУ не могут организовывать успешные контратаки.

Немецкий репортер подчеркнул, что в Артемовске уже было ранено и убито большое количество солдат украинской армии. Наиболее опасной ситуация для бойцов ВСУ в городе становится с наступлением темноты.

При этом Пригожин заявил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль уже 80% территории населенного пункта. Однако ситуация с образованием котла для бойцов ВСУ пока не соответствует действительности. По словам Пригожина, в городе сохраняется боевая обстановка.

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