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В социальных сетях Украины продолжают бурно обсуждаться случаи принудительной мобилизации украинских мужчин для отправки на фронт.

Так, жительница Одессы Алена Шоломей написала, как проходит принудительная мобилизация, в одной из социальных сетей. С ее слов, в вечернее время суток сотрудники военкоматов начинают забирать всех подряд мужчин прямо с городских улиц и сначала отвозят их в определенное место, где закрывают до наступления утра. Затем их отправляют на прохождение медицинской комиссии и после этого распределяют по воинским частям.

В Одессе для этой цели пременяют огромные помещения Малиновского территориального центра комплектования – это официальное название военкоматов на Украине.

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