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Анна Ерешко, жительница Донбасса, поделилась с корреспондентом «Известий» Егором Кильдибековым своей историей о том, как она родила своего ребенка под обстрелами Вооруженных сил Украины в городе Красный Лиман.

Сейчас она и ее ребенок живут в безопасности, но мальчик до сих пор реагирует на громкие звуки.

Женщина провела в подвале полтора месяца, где ее соседи помогали принести необходимые продукты. Анна отметила, что это было очень страшно, особенно без магазинов и необходимых услуг.

Женщина показала журналисту фотографии из подвала, на которых видны голые кирпичные стены и два матраса, а также последствия удара украинских войск в одной из квартир, где она жила. Там был разрушен балкон и выбиты стекла.

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