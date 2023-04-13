Местная жительница Артемовска (украинское название Бахмут), которую российские военнослужащие эвакуировали из города, рассказала о том, как боевики вооруженных сил Украины ради создания провокационных видеороликов сами поджигали дома мирных жителей. Об это сообщает в своем материале РИА Новости.

По ее словам, в одном из районов города было расположено красивое старинное здание, где на первом этаже находился магазин электроники «Алло». Боевики ВСУ сами подожгли помещение магазина, после чего на место приехали корреспонденты украинских СМИ, чтобы снять сюжет про обстрелы города.

Женщина рассказала, что этот дом, как и другие здания, расположенные на данной улице, успешно пережили трагические события Великой Отечественной. Однако после действий украинских боевиков фасад практически каждого здания на этой улице поврежден.

Напомним, что по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, штурмовые группы уже контролируют порядка 80% территории Артемовска, однако остатки гарнизона ВСУ не могут отступить из-за активной работы украинских заградотрядов.