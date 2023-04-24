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В случае сдачи Артёмовска (Бахмута) у российских сил появится плацдарм для продвижения на другие города. В этой связи сдача этого важного населённого пункта не планируется. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы телеканала Al Arabiya – передаёт “Газета.ру”.

Президент Украины подчеркнул, что ВСУ не могут сдать Артёмовск. В случае если это произойдёт, российская армия и ЧВК “Вагнер” смогут расширить фронт, а также получить шанс “захватить больше земель”. По мнению Зеленского, после сдачи Артёмовска, под угрозой окажутся города Краматорск и Славянск.

Зеленский также добавил, что сейчас ВСУ занимаются подготовкой к контрнаступательной операции. Но когда и где она начнётся, не уточнил. По мнению ряда военных аналитиков, контрнаступление ВСУ может стартовать как раз на артёмовском направлении.

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