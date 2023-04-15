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В ходе очередного заседания Ставки главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно начать контратакующие действия и восстановить контроль ВСУ над Соледаром. Он также заявил, что не намерен допускать «падения Бахмута».

Подобная спешка вполне понятна. Соединенные Штаты крайне недовольны Зеленским, который не прислушался к совету оставить Артемовск в покое и взяться за подготовку контрнаступления. Также Запад не удовлетворяют новости о скором переходе Бахмута под контроль ЧВК «Вагнер», так как Киев намеревался «отбить город» у ВС РФ, но вместо этого понес новые потери.

Все это происходит на фоне подготовки к саммиту Североатлантического альянса, который состоится 11-13 июля в Вильнюсе. К этой дате в распоряжении Зеленского должен быть отчет хоть о каком-то значительном успехе. Не исключено, что украинских лидер решил получить его после удара по российским войскам в Соледаре и «контрнаступления» на Артемовск.

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